رئيس حركة "حماس" في غزة دعا "فتح" للحوار لإنهاء الانقسام

دعا رئيس حركة "حماس" في غزة ​يحيى السنوار​، حركة "فتح" إلى "إجراء حوار بمشاركة الفصائل والوجهاء و​المخاتير​، لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الحركتين"، مشيراً إلى "اننا نعلن جهوزيتنا لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة لمواجهة ​صفقة القرن​". وفي سياق آخر أكد السنوار "الرفض الكامل لصفقة القرن، وكافة أشكال التطبيع العربي مع ​إسرائيل​"، مشيراً إلى "اننا نؤكد رفضنا لمؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي، الذي ينعقد في أواخر الشهر الجاري، ضمن خطة صفقة القرن، وندعو لإعلان الحداد هناك".

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