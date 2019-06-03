وزير الداخلية التركي: 331 ألف لاجئ عادوا طواعية إلى الشمال السوري

لفت وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إلى أن "عدد ​اللاجئين السوريين​ الذين فضلوا العودة طواعية إلى منطقتي ​درع الفرات​ وغصن الزيتون بلغ نحو 331 ألف لاجئ"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ لا تخلق مبادرة تمنع ​الهجرة​ غير النظامية إلى ​أوروبا​ وحسب، ولكنها أيضًا تدعم عمليات العودة الطوعية إلى منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون".

وأشار إلى أن "تركيا أقامت تعاونًا جيدًا مع ​الاتحاد الأوروبي​ في موضوع الهجرة غير النظامية، وأن التطورات التي يشهدها ​العالم​ يزيد من مصاعب مكافحة الهجرة غير النظامية"، لافتاً إلى ان "حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض مناطق العالم، تنعكس على بلدان الجوار على شكل هجرة غير نظامية، وأن إنهاء حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق تعتبر أفضل وسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية".

وأضاف: "يتوقع من أوروبا على وجه الخصوص، أن تتفهم الموقف التركي بشكل أفضل، لا سيما وأن الظروف الدولية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن "تركيا نفذت العديد من الإجراءات الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية".