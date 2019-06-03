حكيمي يعلن تعافيه التام من الإصابة وجاهزيته لـ”الكان” القادم – صور

أعلن أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي المحترف حاليا بنادي بروسيا دورتموند الألماني، شفاءه التام من الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم، واستعداده للمشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الإفريقية القادمة في مصر.

ونشر حكيمي، عشية اليوم الإثنين، صورة له، بمعهد ” إينوفا”، حيث خضع للمرحلة الأخيرة من العلاج، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يشكر فيها المعهد ويؤكد فيها تعاقيه التام، واستعداده للكان.

وكان حكيمي، قد غاب عن الميادين لأزيد من شهرين، بعد أن خضع لعملية جراحية، على مستوى القدم، كللت بالنجاح.

ويعتبر الظهير الأيسر لبروسيا دورتموند، من أبرز الأسماء التي يعول عليها الناخب الوطني، هيرفي رونار، كثيرا من أجل قيادة “الأسود” للتالق في المونديال القاري القادم بمصر.