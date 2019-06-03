أمن طنجة يكشف تفاصيل قتل أم لإبنها ورمي جثته في الخلاء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، اليوم الاثنين، من توقيف سيدة للإشتباه في تورطها في واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت المقرون بإخفاء معالم جثة ابنها، البالغ من العمر 11 سنة.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإنه تم القبض على المشتبه فيها البالغة من العمر 43 سنة، متزوجة وأم لأربعة أطفال، حيث عمدت إلى دفع الضحية في حوض حمام المنزل، مما تسبب في وفاته نتجية مضاعفات السقوط، قبل أن تعمد إلى حمل جثته على متن سيارتها والتخلص منها بمنطقة العوامة، وهي المعطيات التي تم توثيقها من خلال استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة بمدخل منزل العائلة.

وقد تم وضع المشتبه فيها رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بتاريخ 29 ماي المنصرم ببلاغ بحث لفائدة العائلة من قبل والد الطفل الضحية، قبل أن تقود التحريات إلى العثور على جثته صباح اليوم في حالة تحلل على مستوى الطريق الدائرية بمنطقة العوامة بمدينة طنجة.