كان متوجها إلى فاس.. أمن طنجة يوقف شخصا في حوزته ألف قرص مخدر

تمكنت فرقة الهيأة الحضرية، التابعة لولاية أمن طنجة، والعاملة في المحطة الطرقية، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخص بحوزته 1000 قرص مخدر، كان يخفيها في حقيبة يدوية صغيرة.

وبحسب بلاغ ولاية الأمن، فإن المشتبه فيه شاب من مواليد 1990، كان متوجها إلى مدينة فاس على متن حافلة للنقل العمومي عبر المحطة الطرقية لطنجة، قبل أن تكتشف الهيأة الحضرية كمية مهمة من المخدرات في حوزته.

وتمت إحالة الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معه حول الموضوع، وذلك تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.