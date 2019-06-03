الجالية السودانية في المغرب تقاطع كل مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

تفاعلا مع المجزرة التي خلفها التدخل العشكري لفض اعتصام وسط العاصك السودانية الخرطوم، أعلنت الجالية السودانية في المغرب عن إلغائها للاحتفالات التي كانت مقررة بمناسبة عيد الفطر، حدادا على أرواح الضحايا.

وقالت الجالية السودانية في المغرب، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إنها تابعت بألم شديد ما قامت به قوات الدعم السريع وعناصر قوات الشرطة والأمن من فض للاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعنف المفرط وبالرصاص الحي.

وأكد السودانيون المقيمون في المغرب، علو أن “إرادة الشعوب لا تقهر وهي أقوى من الرصاص، وكما اقتلع شعبنا بثورته السلمية أعتى ديكتاتورية عرفتها افريقيا فإنه قادر على إقتلاع اذيالها”، مدينين بأشد العبارات إطلاق الرصاص الحي والعنف المفرط الذي استخدم في مواجهة المعتصمين السلميين.

وفي ذات السياق، عبر المكتب التنفيذي لأعضاء وعضوات الجالية السودانية بأسف، عن إلغتء نشاط العيد كما يعلن عن إلغاء ومقاطعة جميع الفعاليات ذات الطابع الإحتفالي، إلى حين إشعار آخر، حدادا على أرواح الشهداء.

يشار إلى أن التدخل لفض اعتصام الخرطوم اليوم، خلف 13 قتيلا ومئات الجرحى، فيما أعلنت قوى التغيير عن خوض عصيان عام، وسط مطالب بجر قيادات الجيش للمحاكمة.