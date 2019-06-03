رئيس الـ”كاف”: رئيس الترجي هددني.. كل الأندية تشتكي من هذا النادي و”الفار” لا يشتغل سوى في تونس

قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن حمدي لمدب، رئيس نادي الترجي التونسي، قد هدده بشكل مباشر، خلال مباراة الترجي والوداد الأخيرة، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد أن توقفت بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة الفار”.

وأكد أحمد، في تصريح لقناة ” stadafric” المتخصصة في الرياضة الإفريقية، أنه ” تعرض لتهديدات مباشرة من قبل رئيس النادي التونسي، وذلك أمام مجموعة من الشهود، الذين شاهدوا الواقعة”.

وفي رسالة قوية للنادي التونسي، قال رئيس “‘الكاف”، إن ” عددا من رؤساء الأندية في القارة الإفريقية يشتكون من ممارسات هذا النادي، لكنه لا يتوفر على أدلة ” تثبت تورطه في ممارسات مشبوهة.

أما بخصوص تقنية الفيديو، “الفار”، فقد صرح الملغاشي قائلا: ” لا أعرف لماذا تشتغل هذه التقنية في كل بلدان العالم إلا تونس”.

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وأظهرت العديد من اللقطات التلفزية المباشرة، دخول أحمد أحمد، في مناوشات مباشرة مع رئيس النادي التونسي، وقيام هذا الأخير بحركات وكلمات تبدو أنها قاسية في اتجاه أحمد أحمد، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة التونسية، ليهدئ الوضع.

ومن المرتقب أن يكشف “الكاف” عن قراره النهائي بخصوص هذه الأحداث، خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة الطوارئ، يوم غد الثلاثاء.