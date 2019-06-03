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أبدت العديد من الأندية المغربية والقارية، مسانتها العلنية، لنادي الوداد البيضاوي، لما تعرض له، في النهائي “المهزلة” لعصبة الأبطال الإفريقية، الذي جمعه يوم الجمعة الماضي، بالترجي التونسي بملعب “رادس” في العاصمة تونس.
وأصدر النادي الأحمر، اليوم الإثنين، بلاغا على موقعه الرسمي، يشكر فيه كل الأندية التي تضامنت معه، ” والتي عبرت عن تضامنها اللامشروط مع النادي بعد أحداث رادس وأكدوا دعمهم الكامل لنادي الوداد الرياضي حتى ينال حقوقه الكاملة”.
وشكر نادي الوداد الرياضي ” مختلف الأندية التي أعلنت تضامنها، و يؤكد أن ما يقع الآن يخص نادي الوداد الرياضي بصفة خاصة وكرة القدم المغربية بصفة عامة، وأنه لن يتنازل عن حقوقه ومعها حقوق الكرة المغربية، لردع كل أشكال الاقصاء والتحامل على الكرة الوطنية وأنديتها التي كانت سباقة دائما للمساهمة في تطوير الكرة الأفريقية واعلاء الروح الرياضية والتأكيد على التنافسية الشريفة”.
إليكم مراسلات مجموعة من الأندية المغربية التي تضامنت مع الوداد:
كانت هذه تفاصيل خبر أندية البطولة الاحترافية تتضامن مع الوداد بعد فضيحة “رادس” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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