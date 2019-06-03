أعلنت كل من الإمارات والسعودية، مساء الاثنين، أن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا..الإمارات والسعودية تعلنان غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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