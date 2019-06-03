رسميا..الإمارات والسعودية تعلنان غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من الإمارات والسعودية، مساء الاثنين، أن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.