اجتماع غير رسمي يجمع مسؤولين مغاربة مع نظرائهم الأوربيين في الرباط..هذه مضامينه

يجلس المغرب، اليوم الاثنين، على طاولة اجتماع مع الاتحاد الأوربي، لتقييم علاقة عمرت لسنوات، والتفكير في أفق تعاون مشترك بين الطرفين.

اجتماع، اليوم، ينتظر أن يفتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إلى جانب نظيره الإسباني “جوزيف بوريل”، قبل فسح المجال أمام خبراء الجانبين، المغربي، والأوربي، لمناقشة واقع، وأفق الشراكة.

وقالت مصادر إن هذا الاجتماع، غير الرسمي، يهدف إلى البحث عن مضمون جديد للشراكة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، اعتمادا على ما راكمه الجانبان على مدى سنوات من العمل المشترك.

وشدد المصدر ذاته على أن اجتماع، اليوم، تمثل أعدادا للجولات المقبلة من الحوار الرسمي بين المغرب والاتحاد الأوربي، وبالتالي لن تصدر عنها أي قرارات، ولم تمثل مفاوضات بين الجانبين.

يذكر أن المغرب خاض جولات من الحوار مع الاتحاد الأوربي، على مدى أشهر، لإخراج الاتفاق الجديد للصيد البحري، الذي سيسمح للسفن الأوربية بالعودة إلى الشواطئ المغربية، كما أن المغرب رفع مطلب التعاون بشكل مختلف مع الاتحاد الأوربي للتصدي لإشكالات الهجرة، التي باتت تواجهها المنطقة.