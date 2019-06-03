التخنيون يردّ على نائبي التجمع: عطلة للطلاب بعيد الفطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب نائبا التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، و هبة يزبك، رئيس التخنيون، البروفيسور بيرتس لافي؛ بمنح الطلاب المحتفلين بعيد الفطر عطلة رسمية، وذلك في رسالة مستعجلة أرسلاها إليه، اليوم الإثنين.

وردّت إدارة التخنيون على توجه النائبيْن، وأقرّت ليلة العيد واليوم الأول من عيدَي الفطر والأضحى عطلة رسمية للطلاب المسلمين، وأقرّت ذلك أيضا بالنسبة لعيد الميلاد للطلاب المسيحيين.

وأصدرت إدارة التخنيون توجيهات للمحاضرين لمراعاة الغياب باقي أيام العيد.

وشدد النائبان على أهمية احترام حرية المعتقد والديانة، بما في ذلك الحق في أن تتسنى للطلاب الفرصة بالإحتفال في أعيادهم.

يُذكرُ أن النائبين شحادة ويزبك، قد طالبا باعتبار كافة أيام العيد أيام عطلة رسمية مُستقبلًا.