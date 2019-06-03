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يوفنتوس يقدم عرضا ضخما لخطف دي ليخت

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي قدم عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن البيانكونيري قدم عرضًا كبيرة بقيمة 85 مليون يورو، لضم دي ليخت.

وأوضحت أن النادي الإيطالي، سيتعين عليه إقناع اللاعب بالانضمام إليه، لا سيما أنه يريد الانتقال إلى إسبانيا.

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واجتذب دي ليخت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من عمالقة القارة الأوروبية، خاصةً بعد مشواره المميز مع أياكس، في ، خلال الموسم المنصرم.

وأضافت الصحيفة أن دي ليخت، يعد هدفًا لأندية عديدة مثل ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ.

ولم يحدد نجم هولندا الشاب مصيره حتى الآن، لكنه قريب بشدة من الرحيل عن صفوف أياكس.

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