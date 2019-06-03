شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": هل أرضت «الدوحة» بتحفظها أسيادها الإيرانيين؟ والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "كان يمكن لقطر أن تقول لأسيادها إن بياني «مكة» الخليجي والعربي يعبّران، كعادة الاجتماعات والقمم، عن رأي المجموع والأغلبية، وأنتم تعرفون موقفنا".

وبينت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" أن "قطر لم تفعل ذلك، لكنها، كعادتها، انزلقت إلى الحضيض والمحظور، وبعد سؤال أو لوم أسيادها، أعلنت تحفظها على البيانين، والأصل الموقف من إيران، ولا بأس بعد ذلك من إدراج فلسطين واليمن وليبيا، ضمن أسطوانة الدوحة المشروخة التي تخدم مصالح نظامها المهترئ ولا تخدم فلسطين واليمن وليبيا في شيء".

وتابعت:"إذا كانت قطر ضالّة إلى هذا الحد، وبعيدة عن محيطها إلى هذا الحد، فلماذا تحضر مثل هذه الاجتماعات والقمم؟ الحضور يعني، في الأقل، التزام البيانات والقرارات حتى ولو كانت في المناقشات ضدها، وأقصى الأمر المعقول تحفظ داخلي قبل إصدار البيانات الختامية، أما وقد صدرت البيانات معبرة عن رأي المجموع أو الأغلبية، فإن البيان الذي تفتّقت عنه عبقرية قطر «الجريحة» لا يتعدى نوعاً بغيضاً ومجانياً من العبث".

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ومضت الصحيفة:"بيانا «مكة» لا يعبّران عن السياسة القطرية، أي بالمعنى الصريح الصحيح، ومن دون لف أو دوران، لا يعبّران عن السياسة الإيرانية وسياسة تنظيم «الإخوان المسلمين» العالمي".

وقالت:"بيانا مكة لا ينسجمان مع بيعة «نظام الحمدين» الخارجية، النظام الذي باع قطر للشيطان والمجهول، وجلس يتفرج على الأمير الشاب قليل الخبرة من عتمة الكواليس والكوابيس، وكانت الدوحة تأمل لو تكلم البيانان عن «أسس حوار لخفض التوتر مع إيران، إيران التي يعتدي الحوثي على الإمارات والسعودية بالنيابة عنها، ولا تخفي، ولم تخفِ أطماعها التوسعية وتدخلاتها في شؤون دول الخليج يوماً".

وتساءلتك"هل أرضت «الدوحة» بهذا أسيادها الإيرانيين، وهل «بيّضت وجهها» تجاههم؟".

واختتمت:"هكذا تتصرف الجماعات والعصابات لا الدول، وبهذا الحجم الصغير يبدو، كلما جمعهم لقاء أو سقف مع الآخرين، منزوعو المعنى والقرار والإرادة".