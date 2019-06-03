شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي: حملات الإخوان ضد التحالف بالمال القطري لإرباك التصدي للمد الإيراني والان مع التفاصيل

استغلت القنوات الإخوانية من برامجها في شهر رمضان المبارك، للتهكم من الدور الكبير للتحالف العربي في اليمن والنيل من السعودية والإمارات والحكومة الشرعية، في مقابل تقديم مليشيا الحوثي الإرهابية باعتبارها كـ"طرف صراع" وليس "جماعة انقلابية".

وأوضح خبراء في حديث نشره موقع "العين الإخبارية" - تابعها "اليمن العربي" - أن تلك الحملات تجاوزت الخطوط الحمراء كافة، وتهدف إلى إرباك دور التحالف العربي والشرعية في التصدي للمد الإيراني.

المال القطري.. والدور السلبي

السياسي اليمني عبدالستار الشميري اعتبر ارتفاع الضجيج لتلك الحملات، والتي تدار من خارج البلاد، ليس جديداً، وقد دأب الإخوان على تحجيم دور التحالف العربي وتشويه الإمارات منذ نجاحاتها في الجنوب والساحل الغربي للبلاد مقابل تخاذلها في الجبهات.

وأكد الشميري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الجبهات التي أشرفت عليها الإمارات مثلت الثقل الأساسي في معركة الانقلاب الحوثي، وحققت نجاحات قلبت موازين المشهد العسكري.

وقال إن المال القطري يلعب دوراً سلبياً في توفير المناخ لتحركاته المشبوه تحت الضغط الإعلامي الموجه ضمن إطار حاضنة الإخوان الساعية، لاستغلال تلك الإمكانيات لخدمة مشروعهم وإرباك المشهد السياسي والعسكري.

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وأوضح أن تلك الهجمات تعول إحداث شقوق في الجبهة الواحدة لتحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن تنظيم الحمدين المتخبط والإخوان كتنظيم إرهابي سيذوبان أمام المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين، فهو لا يقف عند اليمن؛ بل يغتال الفناء الخلفي للمنطقة.

ويرى الشميري أن خلق معارك جانبية للرأي العام، تأتي لإفراغ قيمة المعركة الرئيسية ضد الحوثيين، وتوجه بشكل ممنهج ضد الإمارات لتشويه دور التحالف برمته، وهو ما حدث من تسويق رخيص ومتكرر باسم جزيرة "سقطرى"، في تنكر لحجم التضحيات في سبيل أمن اليمن المشترك.

وأشار الشميري إلى أن اختلاق المعارك الوهمية تهدف للتغطية على ظواهر الإخوان في تخزين السلاح وإنشاء الجمعيات وبنوك الصرافة ومتاجرتهم في جبهات القتال، لا سيما التخاذل في جبهتي صنعاء وتعز.

الذاكرة اليمنية لن تنسى

شكّل الدور الإماراتي والسعودي ركيزة بلا شك في الحرب ضد الانقلاب، هذا ما أكده السياسي اليمني عبدالستار الشميري، مضيفاً أنه لولا التحالف لفرض الحوثيون كماشة الحديد والنار في تعز وجنوب اليمن، والتهموا شرق وغرب البلاد وحكموها كتابع لإيران، وهو ما لا يغفله كل يمني.

ولفت إلى أن محاولة حماية وعي الشارع اليمني لن تنجح في ظل صخب طبول حرب الانقلاب الحوثي، لكن مع استعادة الحديدة والعاصمة صنعاء وفك الحصار عن تعز وعزل المشروع الحوثي كجزء من المجتمع في صعدة، لن تنسيها الذاكرة اليمنية وستخرس أبواق ثالوث الشر.

ونبه الشميري إلى أن استمرار المسار العسكري بوتيرته العالية، ستتفتح لليمنيين نافذة لرصد جميع التضحيات مع إخوانهم في التحالف العربي والإمارات كشعب واحد، وسيكون الوعي الجمعي لليمنيين وأشقائهم قادراً على فضح الأذرع المشبوة لإيران وقطر، والتي لن تستمر طويلاً.