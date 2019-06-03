تميم بن حمد يسرح موظفي "حماية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استياء وغضب كبير يسود الشارع القطري، بعد إنهاء الحكومة القطرية لخدمات أكثر من 120 مواطنا قطريا في شركة "حماية" واستبدالهم بشركات تركية وإيرانية، ما يعكس قلق النظام القطري واعتماده على حلفاءه في محور الشر بحمايته.

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