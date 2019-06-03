الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يحل على المسلمين البالغ تعدادهم 5 ملايين شخص بالخير.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال المجلس المركزي للمسلمين: "اليوم الإثنين هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، على أن يكون غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "يتمنى المجلس المركزي أن يتقبل الله صوم وصلاة وزكاة المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، وأن يقوي الروابط في مجتمعنا ويعيننا على العمل معا في أجواء من الاحترام المتبادل والتسامح".

كان شهر رمضان المبارك بدأ في ألمانيا الإثنين الموافق 6 مايو/أيار الماضي.



ويبلغ تعداد المسلمين في ألمانيا 5 ملايين شخص من بين 82 مليون نسمة هم إجمالي سكان البلاد.