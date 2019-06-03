بالفيديو.. مصطفى حجي يفسر سيطرة الإنجليز على نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فسر مصطفى حجي، نجم منتخب المغرب السابق، السيطرة الإنجليزية على نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان ليفربول نجح في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.
وقال النجم المغربي، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، إن هذا الأمر دليل على قوة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن نهائي الدوري الأوروبي جمع أيضا بين تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، وانتهى بفوز "البلوز" بنتيجة 4-1.
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