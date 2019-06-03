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بالفيديو.. مصطفى حجي يفسر سيطرة الإنجليز على نهائي دوري أبطال أوروبا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فسر مصطفى حجي، نجم منتخب المغرب السابق، السيطرة الإنجليزية على نهائي النسخة الماضية من بطولة .

وكان نجح في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وقال النجم المغربي، في تصريحات خاصة لـ"العين "، إن هذا الأمر دليل على قوة الممتاز، الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين من مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن نهائي الدوري الأوروبي جمع أيضا بين وأرسنال الإنجليزيين، وانتهى بفوز "البلوز" بنتيجة 4-1.

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