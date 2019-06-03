مصر ترد على هيومن ووتش: اختلاق وتدوير الأكاذيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن منظمة هيومن رايتس ووتش دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن المنظمة تصدر بيانات ومعلومات وادعاءات دون أي دليل، وتتعمد إثارة الفتن وتشويه صورة النظام المصري.

وأشارت الهيئة إلى أنها دعتها أكثر من مرة لحضور تحقيقات قضائية حول بعض القضايا التي تثيرها لكنها لم ترسل أحدا.

وأضافت الهيئة أن المنظمة جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال التقرير الذي أصدرته في 28/5/2019 حول الأوضاع في سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والادعاءات فيما يتعلق بذلك.

وأوضحت الهيئة أن المنظمة استندت فيما أوردته إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيّن مع النظام السياسي المصري ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.