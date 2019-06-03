"راشد الحل" أول روبوت إماراتي بدرجة مذيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطى ثابتة تسير عليها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل واعد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق استراتيجية متكاملة تنتهجها الدولة تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدماتها بنسبة 100% بحلول عام 2031؛ إذ تعمل على بناء فريق عمل مدرب، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة.

وفي هذا الإطار أطلقت مؤسسة دبي للإعلام من خلال برنامج المؤشر الذي يُذاع على قناة سما دبي ويقدمه الإعلامي الإماراتي مرون الحل، مبادرة بالتعاون مع قسم المختبرات والذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، لتنفيذ أول نموذج لمذيع روبوتي في دولة الإمارات، وتمت تسميته "راشد الحل"، ليقوم بطرح أسئلة على عمر بن سلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي.

"العين الإخبارية" أجرت هذه اللقاءات مع الإعلامي الإماراتي مروان الحل الذي استضاف الروبوت في برنامجه المؤشر على قناة سما دبي، وندى اليماحي مبرمجة الروبوت.