انت الان تتابع نتانياهو يرفض دعوة نائب إسرائيلي إلى حكم البلاد استنادا الى التوراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين دعوة نائب اسرائيلي من المتشددين الدينيين إلى حكم البلاد استنادا الى التوراة، معتبرا أن الأحكام الواردة في الكتاب المقدس "عادلة وأخلاقية وإنسانية".

وكتب نتانياهو بالعبرية على تويتر أنّ "دولة إسرائيل لن تكون دولة" بشريعة يهودية.

وتأتي تصريحات نتانياهو بعد ان قال النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد زعماء اتحاد أحزاب اليمين المتشدد "أرغب في أن تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل وفقا للتوراة".

وأضاف "هكذا يجب أن تكون، إنها دولة يهودية".

وسموتريتش عضو في ائتلاف نتانياهو الحكومي المنتهية ولايته، ويسعى إلى أن يصبح وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 17 أيلول/سبتمبر المقبل التشريعية، في حال كانت التشكيلة الوزارية مماثلة لتلك الأخيرة.

وفي حديثه مع إذاعة "كان" قال سموتريتش الذي بدا واثقا من قبول إقرار القوانين اليهودية استنادا الى التوراة ، إن مثل هذا التغيير "يمكن أن يحدث فقط عندما يريده الشعب اليهودي وليس عندما أريده أنا".

وتابع أن "الشعب اليهودي سيرغب بذلك، وسيرى كيف أن قانون التوراة صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

وحصل اتحاد الاحزاب اليمينية على خمسة مقاعد في انتخابات 9 نيسان/أبريل الماضية، وأعلن سموتريتش استعداده للانضمام إلى ائتلاف نتانياهو الحكومي شريطة حصوله على حقيبة العدل.

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وفشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي وتم التصويت على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة موعدها 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي حديثه للإذاعة، أشار سموتريتش إلى الملوك اليهود معربا عن أمله في أن "تعود إسرائيل لتدار كما كانت أيام الملك داوود والملك سليمان أي وفقا لشريعة التوراة".

وأشار إلى أن الحكم الديني الذي يتصوره سيتماشى مع "الأوقات والتحديات والاقتصاد والطريقة التي يتصرف بها المجتمع في عام 2019".

وعقب المقابلة، ناشد رئيس حزب ميريتس اليساري، النائب العام عدم القبول بتعيين سموتريتش وزيرا للعدل.

وكتب تامار زاندبرج "هناك خطر حقيقي بأن تستخدم وزارة العدل لتقويض الديموقراطية الإسرائيلية".

من جهته، قال وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان الذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتشدد إنّ حزبه "سيمنع ان تتحول الدولة إلى دولة تدار بالشريعة" اليهودية.