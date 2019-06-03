الان تتابع المجلس العسكري في السودان يؤكد حرصه على “أمن وسلامة” المواطنين #مجزره_القياده _العامه والان مع التفاصيل
وأضاف المجلس العسكري: “من منطلق مسؤولياتنا الوطنية قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة، بإشراف وكلاء النيابة، بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولمبيا) والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام”.
الأحداث التي شهدها ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ب
وتابع: “أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف، لملاحقتهم، مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات”.
وأكد المجلس العسكري على “حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنيين، واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية”.
وبحسب قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، فإن محاولة فض الاعتصام شهدت سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى.
وجدد المجلس العسكري الحاكم في السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن، بغية التوصل إلى التحول المنشود.
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