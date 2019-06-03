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رؤية هلال شوال في السعودية وغدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في الإمارات

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أعلن المتراؤون في مرصد تمير بالسعودية، مساء اليوم الاثنين، عن رؤية هلال شهر شوال، بينما تعذرت الرؤية في مرصد سدير، فيما تعقد المحكمة العليا في المملكة جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الإمارات، مساء الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

كما وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي لكبار العلماء، الشيخ عبد اللطيف الهميم، في بيان صادر أنه ”بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، سيكون يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك“.

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فيما لم يصدر عن الوقف الشيعي أو المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أي بيان حيال ذلك.

وفي وقت سابق أكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.

وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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