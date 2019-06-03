سلطات ايران وافقت رسميا على الافراج عن نزار زكا في عطلة الاعياد

وافقت سلطات ايران رسميا على الافراج عن الموقوف اللبناني لديها نزار زكا في عطلة الاعياد.
وفي المعلومات فإن اتصالات تجري لتحديد موقع اطلاق زكا وتفاصيل نقله من طهران الى بيروت.
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