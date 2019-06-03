سلطات ايران وافقت رسميا على الافراج عن نزار زكا في عطلة الاعياد

وافقت سلطات ​ايران​ رسميا على الافراج عن الموقوف اللبناني لديها ​نزار زكا​ في عطلة الاعياد. وفي المعلومات فإن اتصالات تجري لتحديد موقع اطلاق زكا و​تفاصيل​ نقله من ​طهران​ الى ​بيروت​.

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