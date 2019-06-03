المحكمة العليا السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المحكمة العليا ​السعودية​ أن "يوم غد الثلاثاء أول أيام ​عيد الفطر​ المبارك". كما اعلنت كل من السلطات الكويتية و العراقية والتركية والقطرية أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

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