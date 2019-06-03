خريس: ثمة بنود بالموازنة لا يمكن ان تمر بمجلس النواب حتى ولو مرت بالحكومة

دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ خلال إحتفال تأبيني في النادي الحسيني لبلدة ​برج رحال​، القيادات الأساسية في ​لبنان​ الى "القراءة من كتاب الوطن او كتاب ​الامام موسى الصدر​ الجامع الذي يحمي الوطن ويحافظ عليه"، مشددا على "الا خيار لنا في هذا البلد الصغير سوى الوحدة وإلغاء لغة الطائفية والمذهبية".

ولفت إلى أنه "لا يمكن ان نبني وطننا الا اذا كنا يدا واحدة بعيدا من كل ما يفرق وبناء مؤسسات سليمة"، مشيراً الى ان "​الموازنة​ يجب ان تكون منطلقا لوقف الإهدار"، مضيفاً: "​كتلة التنمية والتحرير​ ستناقش مشروع الموازنة لأن ثمة بنودا لا يمكن ان تمر في ​مجلس النواب​ حتى ولو مرت في ​الحكومة​، ونريد موازنة تقشفية انما التخفيض فيها يجب ان يكون لمصلةالمواطن".

وذكر بـ"ذكرى انتصار ا أيار بفضل الشهداء وتضحيات المجاهدين، حيث تمكنا من الإنتصار على عدو كان يقال عنه لا يقهر، الا انه قهر وذل وإندحر بفضل ​المقاومة​ من دون قيد او شرط"، مشيرا الى ان "المؤامرة لم تنته بعد والمشروع كبير وبخاصةً مشروع ​صفقة القرن​".

ولفت الى "القمتين العربيتين اللتين عقدتا أخيرا، حيث كان هدفهما ​القضية الفلسطينية​ بكل مندرجاتها وتغيير الأنظار عن العدو الصهيوني، وباتت ​ايران​ لديهم هي العدو و​إسرائيل​ الصديق"، داعيا ​الشعب الفلسطيني​ وفصائله الى "الوحدة في وجه صفقة القرن وإنتهاج نهج المقاومة لأنها الخيار الوحيد لتحرير الأرض وإسقاط كل المخططات".