وفد من نقابة المالكين زار مدير المؤسسة العامة للاسكان وصحناوي

زار وفد من نقابة المالكين مدير ​المؤسسة العامة للاسكان​ المهندس ​روني لحود​ لوضعه في اجواء اصدار مراسيم اللجان عملا ب​قانون الايجار​ات الجديد. وطلب الوفد من لحود السعي لمنح قروض مدعومة للمالكين القدامى لترميم المباني من خلال ​مؤسسة الاسكان​، وللضغط باتجاه اصكار قانون الايجار التملكي. كما زار الوفد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​نقولا صحناوي​ في مكتبه في الاشرفيه شارحا له ايجابيات إصدار المراسيم، رافضا اية تعديلات على القانون، ومطالبا بالضغط لتحرير الايجارات غير السكنية.

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