وفد من نقابة المالكين زار مدير المؤسسة العامة للاسكان وصحناوي

زار وفد من نقابة المالكين مدير المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود لوضعه في اجواء اصدار مراسيم اللجان عملا بقانون الايجارات الجديد.
وطلب الوفد من لحود السعي لمنح قروض مدعومة للمالكين القدامى لترميم المباني من خلال مؤسسة الاسكان، وللضغط باتجاه اصكار قانون الايجار التملكي.
كما زار الوفد عضو تكتل "لبنان القوي" نقولا صحناوي في مكتبه في الاشرفيه شارحا له ايجابيات إصدار المراسيم، رافضا اية تعديلات على القانون، ومطالبا بالضغط لتحرير الايجارات غير السكنية.
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