دار الفتوى تعلن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أولَّ أيام شهر شوال لعام 1440ﻫ، هو يوم غدٍ الثلاثاء الواقع في 4 حزيران 2019م، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد لعام 1440ﻫ وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم ​الصيام​ والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير و​الأمن​ والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وسوف يؤدِّي سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الثانية عشرة صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في ​وسط بيروت​ التجاري".

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