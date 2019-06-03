حاصباني: كان رأينا بالمادة التي أبطلت من قانون الكهرباء انها لزوم ما لا يلزم

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الادتماعي إلى أنه "كان رأينا بالمادة التي أبطلت من قانون الكهرباء انها لزوم ما لا يلزم وقلناها في اللجنة الوزارية وفِي ​مجلس النواب​ وأشرنا الى ان قانون المحاسبة العمومية كاف. لا نرى ان ابطالها سيعرقل الخطة ونتمنى ان يكون العمل بدفتر الشروط انجز كما وُعدنا لنبقى ضمن مهل تطبيق الخطة المحددة".

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