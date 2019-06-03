شقير بعد لقائه الحسن: عرضنا موضوع ربط مراكز النفوس بشبكة خاصة عبر الالياف الضوئية

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ اجتماعا مع وزير الاتصالات ​محمد شقير​ في حضور الرئيس المدير العام لهيئة "​اوجيرو​" ​عماد كريدية​ والمدير العام للاحوال الشخصية في ​وزارة الداخلية​ العميد ​الياس الخوري​ وجرى البحث في ربط مراكز واقلام النفوس في جميع المناطق ال​لبنان​ية بشبكة خاصة عبر الالياف الضوئية، في خطوة تؤدي الى مكننة الاحوال الشخصية لاحقا.

ووصف شقير اللقاء مع الحسن بـ"انه جيد واستمعنا الى شرح الى المشروع الذي نعتبره مشروعا حضاريا وننتظره منذ زمن عبر شبك لبنان ببعضه، وصولا في وقت لاحق الى اصدار اخراج قيد ممكنن في كل المراكز التابعة لمديرية الاحوال الشخصية واينما وجدت على كل الاراضي اللبنانية، لتسهيل امور الناس، بحيث انه يصبح باستطاعة اي لبناني يسكن في ​بيروت​ وقيده في ​الشمال​ او ​الجنوب​ او ​البقاع​ الحصول على اخراج القيد من بيروت بصورة سريعة وممكننة"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع من شأنه ان يبعد الرشاوى و​الفساد​ وبالتالي اصدار اخراج القيد بطريقة عصرية ومتطورة ومتقدمة"، مهنئا الحسن على "هذا المشروع الحضاري الجيد".

وعن دور ​وزارة الاتصالات​ فيه، أوضح شقير أن "دورنا هو شبك كل المراكز بشبكة الالياف البصرية والفايبر اوبتك وبهذه الطريقة يكون العمل متوازيا ومتناسقا بين كل المراكز لاصدار اخراج القيد ونحن سنعمل ليل نهار لانجاز هذا المشروع"، مشيراً إلى أنه "كما تحدثت الوزيرة الحسن عن موضوع البطاقة الموحدة، والافكار التي طرحتها تستحق فيها التهنئة لانها في وزارة ينطلق منها ​الانسان​ ويعود اليها، ونحن بحاجة لهذه التغييرات".