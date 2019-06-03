حنكش: نحن ألزمنا الحكومة باعتماد القوانين في موضوع المناقصات

علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ على قرار ​المجلس الدستوري​ قبول الطعن بقانون ​الكهرباء​، قائلا: "نحن ألزمنا ​الحكومة​ باعتماد القوانين في موضوع المناقصات"، مشيراً إلى أنه "من خلال الطعن ألزمناهم باعتماد القوانين الموجودة، ونحن موجودون لحماية القوانين ومن خلال الطعن اصبح هناك تضييق لهامش التلاعب الذي يتم اما من خلال المحسوبيات او عبر التلزيم بالتراضي".

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