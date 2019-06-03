الحجار: نحذر من مغبة نقل محول كهرباء من معمل الجية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أننا ننبه ​كهرباء لبنان​ من مغبة نقل محول الـ 120 ميغاوات من معمل الجية لأن ذلك سيستدعي حتما تقنينا إضافيا للكهرباء لن نقبل به".

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