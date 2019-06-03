التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ عصر اليوم النائب السابق ​أمل ابو زيد​ بحضور رئيس اتحاد بلديات الريحان باسم شرف الدين ورئيس بلدية ​عرمتى​ زياد الحاج. وبعد اللقاء، اوضح ابو زيد أنه "تمّ التداول في الشؤون البيئية في منطقة جزين وما يتعلق بمحمية ​جبل الريحان​ والتحضيرات التي بدأت لإنشاء محمية فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ، واطلعنا على استعدادات وزير البيئة للقيام بجولة ميدانية في منطقة جزين للاطلاع عن كثب على الواقع البيئي ووضعنا كل إمكاناتنا بتصرّفه لانجاح هذه الجولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي عرض مع ابو زيد ووفد جزيني في إنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.