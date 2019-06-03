شتاينماير: أتعهد بأننا سنتصدى للغة الكراهية والعداء للمهاجرين المسلمين

هنأ الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ المسلمين القاطنين في بلاده، بحلول ​عيد الفطر​، مشيراً إلى "أنني سعيد لأن رمضان و​الصيام​ جزء من ​الحياة​ المشتركة في ​ألمانيا​"، مؤكداً أن "الدساتير الألمانية تكفل الحريات الدينية للجميع، وتضمن ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لكافة المواطنين في عموم ألمانيا".

وأكد "انني أتعهد بأننا سنتصدى للغة الكراهية والعداء للمهاجرين المسلمين، فالدساتير الألمانية تحترم الحريات الدينية"، لافتاً إلى أن "​شهر رمضان​ ساهم في توحيد وتقريب المواطنين"، مبينا أن "المسلمين والمسيحيين و​اليهود​، يؤمنون بإله واحد رحيم".