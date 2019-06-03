خارجية قطر حذرت المجلس العسكري بالسودان من عواقب خطيرة لتصعيد الأحداث

دعت وزارة الخارجية القطرية، المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى "وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل"، محذرة من "تداعيات تصعيد الأحداث في البلاد"، مؤكدةً "أهمية حوار بين كل أطياف المجتمع السوداني".
ولفتت إلى "أننا تتابع دولة قطر بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة وتعبر عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل من أبناء السودان"، محذرةً المجلس العسكري في السودان من أن "هذا الأمر قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني".
وناشدت المجلس العسكري الانتقالي "أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل"، داعيةً إلى "تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه زمام الأمور وأثنى على سلميتهم".
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