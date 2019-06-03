تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها أمانة شباب الحزب بالمحافظة خلال شهر رمضان الكريم، بعنوان "أشراف أُمّتي حملة كتاب الله"، وشارك فيها 97 متسابقا في 3 مستويات لحفظ القرآن.
وشهد المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم بالحزب، وأحمد فوزى عبد الكريم، أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب - بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين - حفل "ليلة القدر" الذى نظمته أمانة الحزب بالمحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر جامعة سوهاج القديمة.
وأعلن الدكتور أحمد الشيخ، أمين لجنة الشباب، أن رئيس الحزب قرر منح رحلة عمرة للفائز الأول في كل مستوى من المستويات الثلاثة، يتمتع بها هو أو يهديها لأحد من أسرته إن لم يكن بلغ سن السفر.
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