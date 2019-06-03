المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تسلّمت 546 شكوى من قضاةٍ سُجِنوا بعد محاولة الإنقلاب في تركيا

وكالات - أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان اليوم، الإثنين 3 جوان 2019، أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الإنقلاب الفاشل الذي وقع في جويلية 2016.
وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرا لها "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل (...) بذريعة أنهم أعضاء في منظمة" الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم إعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.
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