عاجل - متابعة / السودان : إرتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة والمتحدث بإسم المجلس العسكري الإنتقالي يقول:...

وكالات- أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة اليوم، الاثنين 3 جوان 2019، بإرتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم إلى خمسة قتلى.

وتتهم المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بالعمل على فض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي.

ولفتت لجنة الأطباء، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى وجود عدد كبير من الإصابات الحرجة.

ومن جهة أخرى ادلى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي بالسودان بحديث لقناة " سكاي نيوز" – عربية هذا أبر ما جاء فيه :

* منطقة كولومبيا في محيط الاعتصام أصبحت مهددا لأمن المواطن

* قوات الأمن تحركت لتنظيف منطقة كولومبيا من الخارجين عن القانون

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* كنا على تواصل حتى صباح اليوم مع قيادات في قوى الحرية والتغيير

* الهدف كان فض التجمع في منطقة كولومبيا فقط

* لم نفض الاعتصام بالقوة

* سنسمح للثوار بالعودة إلى ساحة الاعتصام

* المعتصمون فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول الخارجين عن القانون من ساحة كولومبيا

* لم يتم اقتحام مقر الاعتصام

* غير صحيح منع سيارات الاسعاف من الوصول للجرحى

* نأمل في الاستمرار في الحوار السياسي

* كنا قد توصلنا لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن عدة نقاط