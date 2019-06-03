السعودية تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، مساء الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال وعليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة "العربية" بورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية، فيما تحدثت أنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، ويبقى القرار الأخير للمحكمةالعليا السعودية.
وكانت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية بدأت تحري هلال شهر شوال، الاثنين، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.
وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في
وجاء في نص إعلان المحكمة: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ"
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