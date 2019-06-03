العسكري السوداني يطالب قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض

دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ، قوى "إعلان الحرية والتغيير " للعودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع بالبلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم الإثنين أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع كانت تلاحق مجموعات "منفلتة " بمنطقة كولومبيا على حدود الاعتصام، حيث هرب
وأبدى المجلس أسفه لسقوط ضحايا بين المعتصمين، داعيا من أسماهم ب" المعتصمين الحقيقيين " إلى العودة لأماكنهم في الاعتصام.
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