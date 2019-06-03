القضاء السويدي يرفض إصدار مذكرة اعتقال بحق أسانج

رفض القضاء السويدي، اليوم الاثنين، طلب نيابة البلاد إصدار مذكرة اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، على ذمة التحقيق معه في قضية يتهم فيها بالاغتصاب.

وقررت محكمة مدينة أوبسالا السويدية، خلال جلسة بثتها وسائل الإعلام مباشرة، عدم اعتقال أسانج غيابيا، وجاء في القرار: "تمثل أحد دوافع طلب النيابة لاعتقاله بضرورة مواصلة التحقيق، لكن مذكرة الاعتقال السابقة تم إصدارها عندما كان أسانج مقيما في السفارة الإكوادورية لدى لندن، لكنه حاليا محبوس في سجن ببريطانيا".

وأضاف القاضي الذي تلا القرار: "في الوقت الراهن يعتبر اعتقال أسانج غيابيا إجراء غير متكافئ".

وفي غضون ذلك أكد فريق دفاع أسانج استعداده للوصول إلى السويد للتعاون مع فريق التحقيق في قضيته.

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وواجه أسانج، المواطن الأسترالي الذي أغضب كثيرا من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة بتسريبه آلاف الوثائق البالغة السرية عبر موفع "ويكيليكس"، اتهامات بالاغتصاب في السويد منذ العام 2010، وكان يختبئ داخل مقر السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا منذ

العام 2012 خوفا من احتجازه وترحيله إلى البلد الإسكندنافي، حيث رفعت الاتهامات الموجهة إليه عام 2017، أو من تسليمه للسلطات الأمريكية.

لكن في 11 أبريل الماضي طردت سلطات الإكوادور أسانج من سفاراتها تنفيذا لقرار رئيس البلاد الجديد ليتم فورا بعد ذلك توقيفه من قبل الشرطة البريطانية تلبية لمذكرتي اعتقال صدرتا سابقا بحقه في الولايات المتحدة، والسويد التي استأنفت يوم 13 مايو الماضي التحقيق معه.

وقرر القضاء في لندن حبس أسانج مدة 11 شهرا مبررا الحكم بـ"انتهاك" مؤسس "ويكيليكس" شروط الإفراج بكفالة، وسط توقعات متضاربة حول ما إذا كان سيرحل لاحقا للولايات المتحدة أو السويد.