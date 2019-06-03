مباحثات تونسية أمريكية بشأن التطورات في المنطقة

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الاثنين مباحثات بمقر الوزارة مع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، أوجه التعاون القائم بين بلاده والولايات المتحدة، والسبل الكفيلة بدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الاستعدادات للاستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها بالخصوص الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها في (واشنطن) خلال شهر يونيو الجاري.
وأكد وزير الخارجية حرص تونسعلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المتميزة التي تجمعها بالولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد .
وأشار إلى أن الدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة ستمثل إطارا مهما لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات وتكثيف التعاون بين ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال في
ومن جهته، أكد الدبلوماسي الأمريكي التزام بلاده بمواصلة تعزيز الجهود التي تبذلها تونس لتجاوز التحديات الراهنة، واستكشاف كل الفرص التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية التونسي، في هذا الصدد، على أهمية وقف كل أشكال التصعيد العسكري واستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت، لافتا إلى أن تفاقم الأوضاع في ليبيا له انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة واستقرارها.
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