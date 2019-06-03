أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية

وكالات:

كشف مراسل قناة "العربية" عن ورود أنباء تفيد تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية.

وفي وقت سابق بدأت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية تحري هلال شهر شوال، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة

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