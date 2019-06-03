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أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية

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أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال فى السعوديةتعذر رؤية هلال شوال في
وكالات:

كشف مراسل قناة "العربية" عن ورود أنباء تفيد تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية.

وفي وقت سابق بدأت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية تحري هلال شهر شوال، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة

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إلى تحري هلال شهر شوال، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه لتسجيل شهادته.

وجاء في نص إعلان المحكمة: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة

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وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

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