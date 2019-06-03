وفد من خبراء وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان

بدأ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين مهمة لجمع عينات من مياه البحر والرواسب البحرية والمنتجات السمكية من المياه الساحلية في محافظة "فوكوشيما " اليابانية. وأفاد بيان للوكالة الدولية في (فيينا ) اليوم الاثنين بأن زيارة الخبراء لليابان تستمر حتى الرابع عشر من يونيو الجاري ، وتهدف إلى تحليل بيانات النشاط الإشعاعي بواسطة المختبرات اليابانية المشاركة في هذا المشروع.

وأضاف البيان أن هذه هي الزيارة التاسعة لخبراء وكالة الدولية للطاقة الذرية

ولفت إلى أن فريق الخبراء سوف يختار أيضًا عينات من الأسماك التي يقوم الصيادون بصيدها في محافظة "فوكوشيما".

ونوه البيان إلى أن المختبرات اليابانية التي تقوم بتحليل مياه البحر والرواسب البحرية وعينات الأسماك بالقرب من محطة "فوكوشيما دايتشي "للطاقة النووية تصدر بيانات موثوقة. الرابع عشر من يونيو الجاري ، وتهدف إلى تحليل بيانات النشاط الإشعاعي بواسطة المختبرات اليابانية المشاركة في هذا المشروع.وأضاف البيان أن هذه هي الزيارة التاسعة لخبراء وكالة الدولية للطاقة الذريةمنذ عام 2014 لجمع عينات بحرية لتحليل النشاط الإشعاعي فى اليابان.ولفت إلى أن فريق الخبراء سوف يختار أيضًا عينات من الأسماك التي يقوم الصيادون بصيدها في محافظة "فوكوشيما".ونوه البيان إلى أن المختبرات اليابانية التي تقوم بتحليل مياه البحر والرواسب البحرية وعينات الأسماك بالقرب من محطة "فوكوشيما دايتشي "للطاقة النووية تصدر بيانات موثوقة.

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