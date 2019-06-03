الحوثيون يرتكبون أكثر من 20 ألف انتهاك بحق اليمنيين في حجة خلال الربع الأول

كشفت منظمة حقوقية دولية، أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 20560 انتهاكاً بحق المواطنين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن منظمة "رايتس رادار"، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، قولها في تقرير نُشر أمس السبت، إن "انتهاكات المليشيات الحوثية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وأدت إلى مأساة إنسانية في منطقة حجور بعيداً عن أنظار العالم".

وأوضح التقرير، أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت. وأكد توثيق الكثير من الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من الضحايا وكذلك شهود عيان.

وطالبت المنظمة في تقريرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، "حتى لا تضيع حقوقهم هدراً، والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب".

Advertisements

اقرأ أيضاً: التحالف: بعض أسلحة الميليشيات الحوثية تُهرّب عبر البحر من إيران

ودعت المنظمة فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، ومجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى "إيلاء هذه الانتهاكات اهتماماً خاصاً، وبالذات ما نتج عنها من مآس إنسانية، من أجل تعويض الضحايا، وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الأفعال".

كما طالبت الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن بالقيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم، ومحاسبة عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية على ما ارتكبوه من انتهاكات بحق أبناء المنطقة.