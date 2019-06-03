الـ”فيفا” يمنح قطر شرف استضافة كأس العالم للأندية 2019 و2020

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، منح قطر شرف استضافة النسختين القادمتين من بطولة كأس العالم للأندية، أي نسختي 2019 و2020، لتبقى بذلك المنافسة في الخليج، بعد أن تم تنظيمها في الإمارات، في النسختين الأخيرتين.

وأعلن “الفيفا”، منح قطر شرف استضافة هذه التظاهرة التي سيجتمع فيها أكبر الأندية عبر العالم والتي توجت بأكبر المنافسات القارية، سيكون أولها فريق ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أروبا.

وتعتبر هذه التظاهرة، فرصة ذهبية لقطر، من أجل إظهار قدراتها التنظيمية، وكذا إظهار الملاعب الكبيرة التي أنشأتها، قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2022.