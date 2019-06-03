مونتانا يحيي ليلة القدر بطقوس دينية في الولايات المتحدة الأمريكية – فيديو

أحيا النجم العالمي المغربي “فرانش مونتانا”، ليلة القدر، في الولايات المتحدة الأمريكية، داخل مركز إسلامي، رفقة عدد من المسلمين.
وشارك مونتانا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق لبعض اللحظات، التي قضاها في مسجد المركز، وعلق عليها: “27 رمضان – ليلة خاصة جداً لجميع إخواني المسلمين”.
وأضاف مونتانا في تعليقه: “سمعت أن الرجل، الذي يبكي، وهو يصلي صلاة قد يغفر الله له، ويظهر له الطريق”.
ولقي تصرف مونتانا تنويها من طرف المتابعين، خصوصا المغاربة، كون النجم العالمي يروج للإسلام لدى جمهوره العالمي.
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