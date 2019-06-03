- 1/2
- 2/2
عثرت المصالح الأمنية، صباح يوم الاثنين بطنجة، على جثة الطفل إبراهيم الذي اختفى قبل أيام، بطريق المغوغة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه تم العثور على جثة الطفل ابراهيم، البالغ من العمر 12 عاما في منطقة خلاء، بعدما قامت أمه بضربه ضربا مبرحا حتى توفي، وبعدها قامت بالتخلص من جثته في منطقة خلاء.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف أم الطفل، وتم إخضاعها إلى التحقيق من طرف الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن الطفل ابراهيم توارى عن الأنظار قبل أيام، حيث قامت أمه بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية المختصة، قبل أن يفتضح أمرها بأنها هي التي ارتكبت هذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فظيع… أم تقتل ابنها وترمي جثته في الخلاء..ضربته ضربا مبرحا إلى أن فارق الحياة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.