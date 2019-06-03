فظيع… أم تقتل ابنها وترمي جثته في الخلاء..ضربته ضربا مبرحا إلى أن فارق الحياة!

عثرت المصالح الأمنية، صباح يوم الاثنين بطنجة، على جثة الطفل إبراهيم الذي اختفى قبل أيام، بطريق المغوغة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه تم العثور على جثة الطفل ابراهيم، البالغ من العمر 12 عاما في منطقة خلاء، بعدما قامت أمه بضربه ضربا مبرحا حتى توفي، وبعدها قامت بالتخلص من جثته في منطقة خلاء.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف أم الطفل، وتم إخضاعها إلى التحقيق من طرف الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن الطفل ابراهيم توارى عن الأنظار قبل أيام، حيث قامت أمه بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية المختصة، قبل أن يفتضح أمرها بأنها هي التي ارتكبت هذه الجريمة.