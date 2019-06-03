شرين تعود إلى الغناء في مصر بعد تقديمها اعتذارا رسميا

رفعت نقابة المهن الموسيقية في مصر الإيقاف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي كانت ممنوعة عن الغناء في بلدها، بسبب تصريحات اعتبرتها النقابة “تضر بالأمن القومي المصري”.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية أن شرين اعتذرت للنقابة، والشعب المصري في رسالة مكتوبة.

وكشفت النقابة، في بيانها الرسمي، أن شيرين أوضحت في اعتذارها، أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى بلدها مصر، أو شيء من هذا القبيل.

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وجاء في البيان نفسه: أن “النقابة أصدرت قرارها بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار في جلستها المنعقدة، يوم الأربعاء الماضي”.

وأوقفت النقابة شيرين، في 21 مارس الماضي، بتهمة الإساءة إلى مصر خلال حفل أحيته في البحرين، إذ كانت قد صرحت: “أستطيع أن أتكلم هنا بحرية لأن من يتكلم بحرية في مصر يتم القبض عليه”.

يذكر أن شرين عاشت في السنة الأخيرة واقعة مشابهة، عندما مزحت مع معجبة في حفل في لبنان، وقالت لها إن نهر النيل يتسبب في مرض البلهاريسيا.