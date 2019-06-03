قطر الأقرب لتنظيم “الموندياليتو” لـ 2019 و2020

كشفت وكالة “ﺍﻷﺳﻮﺷﻴﺎﺩ ﺑﺮﺱ”، عشية اليوم الإثنين، عن اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح تنظيم نهائيات كأس العالم للأندية، نسخة 2019 و2020، لقطر، التي ستستضيف سنة 2022 أكبر حدث كروي، ويتعلق الأمر بنهائيات كأس العالم.

وحسب المصدر ذاته، فإن “الفيفا” يتجه لمنح “الموندياليتو” للبلد العربي، كـ”بروفة” له، قبل فتح أبوابه لمنتخبات العالم، في الحدث الأبرز الذي سيقام لأول مرة بدولة عربية، بعد فشل دول عديدة في إقناع “الفيفا” واستقبال المسابقة.

يشار إلى أن المغرب احتضن “الموندياليتو” في مناسبتين أيضاًَ، ويتعلق الأمر بنسخة 2013 و2014، والتي سجلت وصول الرجاء الرياضي إلى اللقاء النهائي، حين واجه انذاك فريق بايرن ميونخ الألماني.