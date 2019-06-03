السعودية: رؤية هلال شوال في تمير وتعذر رؤيته في أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الإثنين، رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري في مرصد تمير الفلكي وسط السعودية، لكن تعذرت رؤيته في حوطة سدير.
ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ثبوت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، موضحا أنه في انتظار باقي المراصد في مختلف مناطق المملكة، فيما أكدت جامعة المجمعة أنه تعذرت رؤية الهلال اليوم في المرصد الفلكي بحوطة سدير التابع للجامعة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في السعودية موقفها بشأن ما ثبت حول ترائي الهلال.
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